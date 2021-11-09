Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda bulundu.

Seehofer açıklamasında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksanser Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğiyle insanları kullanarak Batı'yı istikrarsızlaştırmak istediği değerlendirmesini yaptı.

"Almanya ve Polonya bu konunun üstesinden tek başına gelemez"

Bundan dolayı tüm AB ülkelerinin birlik olması gerektiğini belirten Seehofer, "Polonya hükümetine dış sınırları koruması için yardım etmemiz lazım. Bu aslında AB Komisyonun görevi. Şimdi AB Komisyonunun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Seehofer, Almanya veya Polonya’nın bu durumun üstesinden tek başına gelemeyeceklerinin altını çizdi.

Polonya’nın uygun yollarla AB’nin dış sınırlarını koruduğu için eleştirilmeyeceğini aktaran Seehofer, Polonya’nın şimdiye kadar doğru hareket ettiğini vurguladı.