Gazetenin haberine göre, İsrail, 2 yıldır kullandığı "Blue Wolf" adı verilen akıllı telefon teknolojisiyle Filistinlilere yönelik takip faaliyetini artırdı.

Eski bir İsrail askeri, söz konusu teknolojinin "Filistinliler için Facebook" gibi olduğunu ve Filistinlilerin fotoğraflarını yakalayarak bir veritabanıyla eşleştirdiğini söyledi.

Haberde, İsrail ordusunun çeşitli yaş gruplarından Filistinlilerin fotoğraflarını Blue Wolf'a veritabanı oluşturmak için kaydettiği ancak toplam kaç fotoğrafın çekildiğinin bilinmediği aktarıldı.

Teşhiste flaşlı yöntem

Askerlerin, uygulama vasıtasıyla telefonlardan farklı renklerde flaş yakılmasını sağladığı; flaşın rengine göre de kişinin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına ya da serbest geçişinin sağlanmasına karar verildiği kaydedildi.

El Halil'de yüz tarama ekipmanı

İsrail ordusu, Blue Wolf teknolojisine ek olarak, Filistinlilerin kimliklerinin tespit edilmesi için El Halil şehrine yüz tarama ekipmanı yerleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gözetleme operasyonları hakkındaki soruya karşılık, "bu bağlamda IDF'nin operasyonel yetenekleri hakkında yorum yapamayacakları" yanıtını verdi.