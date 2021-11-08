İrlanda merkezli "Sınır Hattı Savunucuları" insan hakları kuruluşunun raporunda, 6 Filistinli aktivistin cep telefonunda NSO Group'a ait Pegasus casus yazılımı tespit edildi.

Casus yazılımın söz konusu kişilerin telefonlarına Temmuz 2020 ve Nisan 2021 tarihleri arasında yüklendiği anlaşıldı. Telefonları izlenen insan hakları savunucularından dördünün geçen ay İsrail yönetimince "terör listesine" alınan Filistinli sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Kim tarafından yüklendiği bilinmiyor

Raporda, casus yazılımın Filistinli aktivistlerin telefonlarına kim tarafından yüklendiğinin ise bilinmediği belirtildi. Öte yandan Haaretz gazetesinde yer alan haberde, casus yazılımın yüklendiği telefonların dördünde İsrail numarası olduğu ve ilk kez Pegasus yazılımın İsrail numarası kullanılan bir cep telefonunda tespit edildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığının NSO Group'a verdiği ihracat izninde, sadece İsrail güvenlik servislerince izin verilmesi durumunda İsrail numaralarının şirkete ait yazılımlarca izlenebileceğine vurgu yapıldı.

Casus yazılımın hedefi olan Filistinli aktivistlerden 4'ünün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet ettiği biliniyor.

ABD kara listeye almıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de adı geçen Pegasus casus yazılımı uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. ABD yönetimi, 3 Kasım'da NSO Group'un aralarında olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.