Dünya ile iletişimi ve sınırları kapalı olan Kuzey Kore'de ekonomik darboğaz etkisini artırıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, krizi 1990'larda yaşanan, yüz binlerce kişinin açlıktan öldüğü kıtlık dönemiyle karşılaştırdı.

Durumun henüz o kadar kötü olmadığını savundu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre ise durum çok daha vahim.

Güney Kore'de akrabası olan Kuzey Korelilerin gizlice yolladığı bilgilerin yer aldığı haberde, insanların sokakta açlıktan öldüğü belirtiliyor.

Tahmin edilenden çok daha fazla kişinin gıdaya erişim sorunu çektiği, kıtlığın ürkütücü boyutta olduğu vurgulanıyor.

Kuraklık sonrası çetin kışa hazırlanan Kuzey Kore'de bu yılın hasadı kritik önem taşıyor.

Koronavirüs salgınında Çin ile de sınırını kapatan ülkede en çok düşük gelirliler risk altında.