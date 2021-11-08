Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan, bölgede hayatın yeniden başlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Ermenistan'ın döşediği mayınlar tehlike oluşturuyor.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Başkanı Vügar Süleymanov, ANAMA'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Sınır Hizmetleri'nin mayın temizliğinde görev aldığını bildirdi.

TSK da faaliyetlere katılıyor

Çalışmalara, aralık ayından bu yana Mehmetçik de katılıyor.

Milli imkanlarla üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Aracı MEMATT'lar mayın arama faaliyetlerinde kullanılıyor.

Ermenistan'ın paylaştığı harita yetersiz

Erivan yönetimi Haziran 2020'de Ağdam şehrinde bulunan 97 bin mayının yerini gösteren haritayı Bakü'ye teslim etti.

Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, haritanın mayınları büyük oranda eksik gösterdiğini açıkladı.

Şu ana kadar mayından temizlenen alan yaklaşık 20 bin hektar.

ANAMA Başkanı Süleymanov, ''48 binden fazla mayın ve patlamamış askeri mühimmat etkisiz hale getirildi. Temizlik çalışmaları devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların ne kadar süreceği bilinmiyor

Bölgenin mayından temizlenmesi, altyapı çalışmalarının hızlanması için de önemli.

Dağlık Karabağ ve etrafında bulunan 7 bölge, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturuyor.

Bir yılda 20 bin hektar arazinin temizlendiği bölgede mayın temizleme faaliyetlerinin kaç yıl süreceği bilinmiyor.