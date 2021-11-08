Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü 1 yıl önce kurtardı.

44 günde gelen zafer, 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile tescil edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şusa zaferinin yıl dönümünde ulusa seslendi.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Azerbaycan, toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti sağladı. 44 gün içerisinde Azerbaycan, Ermenistan ordusunu mahvederek tarihi zafer kazandı. 2'nci Karabağ savaşı şanlı tarihimizin parlak zaferidir

- İşgal vaziyetini hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizi bilemeleri gerekiyordu. İşgal döneminde hazırlık yaptık, en gelişmiş silahlara sahip olduk. Adaletli bir savaş yürüttük, uluslararası hukuka uyduk.

- Karabağ Ermenistan diyerek sadece bizi küçümsemediler aynı zamanda tehdit ettiler. Artık bu topraklarda bu semada Azerbaycan dili, ezan sesi hakim olacak.

- Bütün uluslararası baskıya rağmen bir adım geri atmadık. Eğer bir daha bize karşı tehdit olursa demir yumruğu görecekler.