"Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakkında en çok dava açılan ilk 10 ülke arasında."

Bu sözler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından Yannis Ktistakis'e ait.

Yunan yargıç bir panelde konuştu. Uluslararası mahkemede, Yunanistan aleyhine bin 445 dava olduğunu belirtti. Bunların yarıya yakınının, gözaltı şartlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Gözaltında kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak Yunanistan aleyhine 633 dava açıldığını aktardı.

953 dava Yunanistan'ın mahkumiyetiyle sonuçlandı

Geriye kalan davaların ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin neredeyse tüm maddeleriyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Ktistakis, şu ana kadar 953 davanın Yunanistan'ın mahkumiyetiyle sonuçlandığını belirtti.

Yunan yargıç, Yunanistan'ın 10 yılı aşkın süredir uygulamadığı AİHM kararları olduğunu da kaydetti.

Batı Trakya'daki azınlık dernekleriyle ilgili kararların da bunlar arasında olduğuna dikkat çekti.

Kararların, 13 yıldır uygulanmadığını vurguladı.