ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından seçmen önündeki ilk sınavını vali seçimleri ile verdi.

Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti adayı kazandı. Eyalette 2009'dan bu yana parti ilk kez valilik seçimlerinde zaferini ilan etti.

New Jersey'de de Demokrat aday yarışı kıl payı önde kapattı.

Seçim sonuçları, 2022 Kongre ara seçimi ve 2024 başkanlık seçimine giden yolda Demokratları zorlu bir mücadelenin beklediğine işaret ediyor.

Kamuoyu yoklamaları da Biden'a uyarı niteliğinde. ABD'de yapılan bir ankete göre, "Biden, hükümeti yönetmede yeterli" diyenlerin oranı yüzde 38.

Ankete katılanların yüzde 64'ü Biden'ı 2024'te aday olarak görmek istemiyor.

Trump'ın ayak sesleri duyuluyor

Beyaz Saray'a 10 ay önce yerleşen Joe Biden, güçlü bir kamuoyu desteği ile başkan seçilmişti.

Ancak geçen sürede popülaritesi düştü.

Bunda; ekonomik tablo, göçmen politikaları, Afganistan'dan sancılı çekilme süreci ve koronavirüs ile mücadelede istenilen başarının yakalanamaması etkili oldu.

Cumhuriyetçi Parti'de ise eski Başkan Donald Trump'ın ayak sesleri duyuluyor.

Trump, parti içi desteğini gelenekselci kanada rağmen yüzde 78 seviyesine çıkardı.

Trump'ın 2024'te aday olması daha ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Bu mücadelede, partilerin başta ekonomi olmak üzere, iç politikadaki hamleleri belirleyici olacak.

