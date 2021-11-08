Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımla Ankara, ülke genelindeki karbon salımını 2030 itibariyle yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulundu.

Paris İklim Anlaşması denildiğinde akla her ne kadar küresel ısınma, yaşanan doğa felaketleri gelse de aslında sürecin çok farklı yönleri de var. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Genel Sekreteri Haldun Ersen de bu konuya dikkat çeken isimlerden biri.

Özellikle şehirleri tehdit eden iklim değişikliğine karşı acil önlemler alınması gerektiği uyarısında bulunan KENTSEV Başkanı, dünyada karbon salımının yükselmesinin iklim değişikliğini meydana getiren en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizdi.

Paris İklim Anlaşması zorunlu bir yol haritası

Ersen, son yıllarda karbon salımının artmasıyla şehirlerde hava kalitesinin düşmesi, ısının artması, büyük yangın ve sellerin yaşanmasından bahsederek, karbon salımının yükselmesinin deprem risklerini de artıracağını vurguladı.

"Paris İklim Anlaşması kapsamında konutlarda ve binalarda kullanılması gereken sürdürülebilir ve karbon salımı düşük malzemelerin üretilmesi ve kullanılması çok önemli olacak” diyen Haldun Ersen, şöyle devam etti:

“Yapılan araştırmalarda konut ve bina üretiminde kullanılan malzemelerin toplam karbon salımının yüzde 40'ını oluşturduğu görülüyor. Beton yerine alternatif malzeme üretimi veya karbon salımı düşük beton üretimi konusunda Ar-Ge çalışmalarının yeni dönemde daha da gelişeceğini bekliyoruz. Özellikle şehirlerin gelişiminde çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel dönüşüm konusu daha da önemli hale gelecek."

[Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki açıklamasının ardından Paris Anlaşması'na imza atmıştı.]

Kentsel dönüşüm sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak

Haldun Ersen, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği sağlayan kentsel dönüşümün Ankara’nın hedefleri için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu anımsattı ve “Karbon salımı düşük konutlar, Türkiye'nin 2053'teki sıfır karbon hedefine büyük katkı sunacak” ifadesini kullandı.

Ersen ayrıca, kamu binaları ve konutlarda karbon salımının azaltılması amacıyla hayata geçirilecek projelerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüm yasasının çevresel sürdürülebilirlik ve karbon salımı düşük binaların üretimi şeklinde revize edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Paris İklim Anlaşması’na dair bilinmesi gerekenler

Paris Anlaşması, Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmişti.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde attığı imzayla iklim kriziyle mücadelede yeni bir sayfa açtı ve emisyon artışını 2030 itibarıyla yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulundu.