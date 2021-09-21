Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aşı milliyetçiliğinin sürdürülüyor olması yüz kızartıcı"

Geride bıraktığımız iki yılda sancılı dönemler geçirdik. Koronavirüs salgını dolayısıyla 4,6 milyon insanımızı kaybettik. On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Tüm ülkeler bu salgından kurtulmadan herhangi bir ülkenin tek başına güvenle hayatını sürdürmesi mümkün değildir.https://t.co/rVXEAzi8Vl pic.twitter.com/YMMuwOVrK7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu güçlendirilmeli. Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz.

"TURKOVAC’ı tüm insanlığın istifadesine sunacağız"

Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.

"Afgan halkına desteğimizi sürdüreceğiz"

Sahadaki gerçekleri ve sosyal dokuyu dikkate almayan dayatmacı yöntemlerle meselelere çözüm üretilemeyeceği, en son Afganistan'da, hem de çok acı bir şekilde görülmüştür. Afganistan halkı, 40 seneden fazladır süren istikrarsızlık ve çatışmaların sonuçlarıyla baş başa bırakılmıştır. Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı bulunuyor. Ülkede bir an önce barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilerek, Afgan halkının huzura kavuşmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak, bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"Yeni göç dalgalarını karşılamaya tahammülümüz yok"

Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez. Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır. Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle yeni göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Tüm paydaşlar üzerine düşeni yapmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır.https://t.co/rVXEAzi8Vl pic.twitter.com/RuL9FwEn7j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

"Filistin halkına zulüm sürdükçe Orta Doğu'ya istikrar gelmez"

(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır. Filistin halkına zulüm sürdükçe Orta Doğu'ya istikrar gelmez.

"Azerbaycan, öz topraklarındaki işgali sona erdirmiştir"

Azerbaycan, meşru müdafaa hakkını kullanarak, Güvenlik Konseyi'nin yıllardır uygulanmayan kararlarına konu olan öz topraklarındaki işgali sona erdirmiştir. Bu gelişme, bölgede, kalıcı barış adına yeni fırsat pencerelerinin açılmasına da imkan sağlamıştır. Tarafların atacağı her olumlu adımı desteklemek kararındayız. İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz.

"Kıbrıs Türk halkının eşit hakları tescil edilmeli"

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Kıbrıs Türk halkının eşit hakları tescil edilmeli.

"Uygur Türklerinin temel hakları korunmalı"

Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.https://t.co/rVXEAzi8Vl pic.twitter.com/S7yxsPlhFr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

"Dünya iklim değişikliği kaynaklı göçe hazır değil"

Dünya iklim değişikliği kaynaklı göçe hazır değil. Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitini, iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyoruz. Yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Kuraklık, gıda sıkıntısı, hava olayları gibi bu tür sebeplere dayalı yüzlerce milyonluk göçlerle nasıl baş edileceği meçhuldür. İklim değişikliğinde sorumlu ülkeler elini taşın altına koymalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her fırsatta dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür tespitini, iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. Doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır.https://t.co/rVXEAzi8Vl pic.twitter.com/3RZjOeIETW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.