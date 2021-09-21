Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dostum" diye nitelendirdiği Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Soylu, görüşmede, Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.
Dostum Sn. Horst Seehofer ile gerçekleştirdiğimiz samimi telefon görüşmesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 21, 2021
Afganistan’daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarında iş birliği konularını değerlendirdik ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldık. pic.twitter.com/xK5jx2YYNr
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