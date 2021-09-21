İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dostum" diye nitelendirdiği Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Soylu, görüşmede, Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.