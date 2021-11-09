ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Nikaragua'da 35 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Masachapa kentinin 61 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

Denizde meydana gelen depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

"Pasifik ateş çemberi"

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.