ABD Başkanı Joe Biden, NBA şampiyonu Milwaukee Bucks'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Kürsüye gelmeden takımla selamlaşan Başkan Biden, konuşmasına Milwaukee'yi tebrik ederek başladı.

Sporla demokrasinin birlikteliğine vurgu yapan Joe Biden, Milwaukee Bucks'ı koronavirüs aşısına verdiği destekten dolayı kutladı.

Amerikan Başkanı'nın ardından kürsüye çıkan Milwaukee Bucks'ın sahibi Marc Lasry, Beyaz Saray'da bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

2022'de de şampiyon olmak istediklerini belirten Lasry, "Neden 4 yıl boyunca hep burada olmayalım ki" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Başkan Biden da buna "Bence iyi fikir" diye karşılık verdi.

Törende Milwaukee'nin MVP oyuncusu Giannis Antetokounmpo'da bir konuşma yaptı.

Şu anda burada olmayı hayal bile edemezdim diyen Antetokounmpo, Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüşmek inanılmaz bir duygu dedi.

Törenin ardından Başkan Joe Biden'a Milwaukee'nin 46 numaralı forması hediye edildi. NBA şampiyonları geleneksel olarak Beyaz Saray'da başkanı ziyaret ediyor.

Fakat NBA şampiyonları, 2016'dan bu yana Donald Trump'ın çeşitli söylemlerinden dolayı Beyaz Saray'ı ziyaret etmiyorlardı.

Törenin ardından Joe Biden da Milwaukee Bucks ile bu geleneği devam ettirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.