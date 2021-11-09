ABD'nin Yunanistan'a askeri sevkiyatı sürüyor.

ABD-Yunanistan savunma işbirliği anlaşması geçen ay güncellenirken, Washington, bu kapsamda Dedeağaç kentine askeri sevkiyatın en büyüğünü yapmaya hazırlanıyor.

Konu Yunan basını tarafından da yakından takip ediliyor.

"Dedeağaç bölgenin gözlemevine dönüşüyor"

Yunan Protothema gazetesi "Dedeağaç: Balkanlar'a en büyük Amerikan çıkarması" manşetiyle gelişmeyi duyurdu.

Haberde, "Dedeağaç bölgenin gözlemevine dönüşüyor." ifadesi dikkati çekti.

ABD’nin Yunanistan’a askeri sevkiyatı sürüyor. Yunan basını bu sevkiyatı “Dedeağaç bölgenin gözlemevine dönüşüyor." diye yorumladı. https://t.co/GOi0pI41FO pic.twitter.com/RJeEPMqroZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

120'den fazla helikopter ve bin askeri araç Dedeağaç'a sevk edilecek

Sevkiyatın, ABD'nin Balkanlar ve Karadeniz'deki askeri varlığının güçlendirilmesi için yapıldığı vurgulandı. Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sevkiyatın detaylarına da yer verildi.

Habere göre, 120’den fazla helikopter ve bin askeri araç aşamalı olarak Dedeağaç’a sevk edilecek.

Bu araçların daha sonra, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceği aktarıldı.

Rusya tepkili

Moskova ise Washington’ın bölgedeki girişimlerine tepkili.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Romanya ve Bulgaristan'da deniz üsleri kurmak istediğini belirterek, “Bu, Rusya ve NATO arasındaki temel yasanın çiğnenmesi anlamına geliyor.” dedi.