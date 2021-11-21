Van’ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kaçak akaryakıt satışı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma düzenlediği operasyon sonrası, “3 iş yerinde yapılan arama sonucunda 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir. Bölgemizde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” açıklamasını yaptı.