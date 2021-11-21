Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi.
Van’ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kaçak akaryakıt satışı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma düzenlediği operasyon sonrası, “3 iş yerinde yapılan arama sonucunda 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir. Bölgemizde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” açıklamasını yaptı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Motorin Van
Son Haberler
- 10:42
- 10:49
- 10:34
- 10:50
- 10:29
Sıradaki Haber
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için sandığa gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz