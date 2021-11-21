İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri Arnavutköy'de korsan taksicilere denetim yaptı.

Durdurulan bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye ikinci kez korsan taksicilik yaptığı için 13 bin 400 lira idari para cezası kesilirken, otomobil de 2 ay trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Korsan taksiyi kullanan müşterilere de 446 lira idari para cezası uygulandı.

Korsan taksi kullanan yabancı uyruklu Fulya Süleyman, "Babamla birlikte merkeze gidecektik. Durakta korsan taksici 'merkeze giden var mı?' diye bağırdı. Biz de bindik. Korsan taksiye binmenin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bindiğime bin pişman oldum" dedi.

Arnavutköy'de yapılan denetimlerde 408 adet araç kontrol edildi. Bu 408 araçtan 102'si korsan taksi, 101'i korsan taksiden yolculuk hizmeti alan kişi olmak üzere toplam 728 bin 446 ceza kesildi.