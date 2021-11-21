Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman’da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suç üstü yakaladı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, jandarma ekipleri, Sultanmağra Mezrasında bulunan sit alanında yaptıkları devriye görevi esnasında kaçak kazı yapıldığını fark etti.
Jandarma ekipleri kazı yapan 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullanmış olduğu 1 adet kürek, 1 adet çekiç, 1 adet keski, 1 adet murç, 1 adet inşaat demiri, 1 adet el feneri ve 1 adet manivelaya el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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