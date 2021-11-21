İstanbul’un Kumburgaz ve Selimpaşa mevkilerinde polise başvuran bir büfe ve telefon bayii sahibi, dükkânlarının soyulduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Aynı gün içinde başka biri de Esenler'de otomobilinin plakasının çalındığı ihbarında bulundu.

Polis ekipleri çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Polisler güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde 3 hırsızlığın da aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin çeşitli sabıkaları ortaya çıktı

Baskın yapılan adreslerde hırsızlığı gerçekleştiren Muhammet G., Timur G., Hamza E., Fatih İ. ile Hamit D. gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, yağma gibi suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlıların, büfeden çok miktarda sigara ile telefon bayiinden elektronik eşya çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakayı da olay yerine gelirken kendi araçlarına takarak kullandıkları anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.