Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erzurum’da polis çatılarda hırsız aradı
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da metruk evlerden hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tavan arası ve çatılarda şüpheliyi aradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yakalanan 41 yaşındaki şüpheli Adem A. gözaltına alındı.
Erzurum’un Yakutiye ilçesi'nde metruk binalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, evlerden kombi, kalorifer peteği ve musluk gibi malzemeler çalmak isteyen şüpheliyi yakalamak için arama başlattı.
Çok sayıda sivil ve resmi polis, boşaltılan evlerin tavan arası, çatıları, moloz yığınlarının altı ve kömürlüklerini kontrol etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda şüpheli Adem A., saklandığı bahçede yakalanarak gözaltına alındı.
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