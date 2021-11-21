Ankara-İzmir yolundaki Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana gelen kazada, Salihli’den, Kula yönüne gitmekte olan 37 yaşındaki Mehmet Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bülent Ecevit Köprü altı park alanındaki beton duvara çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 55 yaşındaki Mustafa Sarızeybek ve 37 yaşındaki İbrahim O. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Sarızeybek, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.