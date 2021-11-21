Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulaması başladı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Belediyesince sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulaması hayata geçirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan 'Mamamatikler', 1 lira karşılığında sokak hayvanları için haznesine mama bırakacak.
Kırklareli'nde sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulaması başlatıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için mamamatik oluşturduklarını söyledi.
Kırklareli'nin 5 bölgesine mamamatik yerleştirildi
Mamamatiklerin 5 farklı bölgede konuşlandırıldığını aktaran Kesimoğlu, "Kış şartlarına girmek üzere olduğumuz bu günlerde sokak hayvanlarının da besin bulmakta zorlanacağını düşünerek böyle bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızı mamamatikleri koruyarak ve kullanarak sokak hayvanlarımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.
Etiketler: Kırklareli Sokak Hayvanları
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