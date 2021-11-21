Kırklareli'nde sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulaması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için mamamatik oluşturduklarını söyledi.

Kırklareli'nin 5 bölgesine mamamatik yerleştirildi

Mamamatiklerin 5 farklı bölgede konuşlandırıldığını aktaran Kesimoğlu, "Kış şartlarına girmek üzere olduğumuz bu günlerde sokak hayvanlarının da besin bulmakta zorlanacağını düşünerek böyle bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızı mamamatikleri koruyarak ve kullanarak sokak hayvanlarımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.