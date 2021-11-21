Kahramanmaraş'ta Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan, aralarında 55 hırsızlık olayına karışmak suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın da yer aldığı 133 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 65 zanlı tutuklandı, 68 şüpheli ise serbest bırakıldı.