Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki kız hayatını kabetti
İstanbul Bağcılar'da annesiyle karşıdan karşıya geçerken kamyonun çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.G. ile 5 yaşındaki kızı M.G.'ye kamyon çarptı. Kazayı anne yara almadan atlatırken, kızı M.G. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. M.G. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü O.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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