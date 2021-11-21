İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.G. ile 5 yaşındaki kızı M.G.'ye kamyon çarptı. Kazayı anne yara almadan atlatırken, kızı M.G. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. M.G. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü O.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.