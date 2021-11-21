Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta okul bahçesine bozayı girdi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, okul bahçesine giren bozayı görüntülendi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesine giren ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.
Çöpteki yiyeceklerle karnını doyuran bozayı daha sonra ormanlık alana gitti.
Ayıyı görenler, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Çevre sakinlerinden Selahattin Alkan, son zamanlarda bozayıların şehir içinde daha sık görüldüğünü söyledi.
Etiketler: Kars
Son Haberler
- 15:21
- 15:04
- 15:05
- 15:01
- 15:04
Sıradaki Haber
Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki kız hayatını kabetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz