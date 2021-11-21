Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçarken ayağını kırdı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polisten kaçmaya çalışırken evinin penceresinden atlayınca ayağı kırılan firari hükümlü, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki D.C'yi yakalamak için hükümlünün Sancaktepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Polisten kaçmak için ikinci kattaki pencereden atlayan D.C'nin ayağı kırıldı. Evin çevresinde de önlem alan ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde kırık ayağı alçıya alınan D.C, tedavisinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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