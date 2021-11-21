Pandemi nedeniyle Aydın'da deve güreşi müsabakaları geçen yıl yapılamadı. Kısıtlamaların kalkmasıyla, ilk deve güreşi Efeler Belediyesi'nin organizasyonuyla başladı.

Güreşe Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 150 pehlivan deve katıldı. Develer arenada kıyasıya güreşirken, insanlar ise havanın güzel olmasını fırsat bilip alanı doldurdu.

Giriş ücretinin 20 lira olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkânı buldu.