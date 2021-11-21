Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 15:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.
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