Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 15:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya’da para meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda S.R.. M.R., Z.K. ve K.U. ile Alihan K. ve Muhammet Mehmet Y. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü, S.R. tabancayla Alihan K.'yi başından, M.R. ise Muhammet Mehmet Y.'yi farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.
Yaralılardan Alihan K. ve Muhammet Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan bıçak ve tabancaya ise el konuldu.
Son Haberler
- 16:41
- 16:17
- 16:29
- 15:38
- 16:25
Sıradaki Haber
Kayınpederini tabancayla yaralayan damat yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz