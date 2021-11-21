Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda S.R.. M.R., Z.K. ve K.U. ile Alihan K. ve Muhammet Mehmet Y. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, S.R. tabancayla Alihan K.'yi başından, M.R. ise Muhammet Mehmet Y.'yi farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

Yaralılardan Alihan K. ve Muhammet Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan bıçak ve tabancaya ise el konuldu.