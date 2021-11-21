Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo çalarken suçüstü yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da fiberoptik kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı.
Şanlıurfa'da Asayiş Şube ekipleri, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde bazı kişilerin fiberoptik kabloları çalmaya çalışdığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.D. ve M.A'yı kabloları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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