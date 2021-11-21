İstanbul'da Bahçelievler Çobançeşme Kalender Sokak üzerinde park halinde bulunan kağıt toplayıcılarına ait kağıt yüklü kamyonet bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, arkasındaki yine kağıt yüklü iki kamyonete sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.