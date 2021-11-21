Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kağıt yüklü 3 kamyonet yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bahçelievler'de park halindeki kağıt yüklü 3 kamyonet yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da Bahçelievler Çobançeşme Kalender Sokak üzerinde park halinde bulunan kağıt toplayıcılarına ait kağıt yüklü kamyonet bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede büyüyerek, arkasındaki yine kağıt yüklü iki kamyonete sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 18:01
- 17:53
- 17:33
- 17:39
- 18:08
Sıradaki Haber
Freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz