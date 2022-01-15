Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uçak seferlerine kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.
Kentte etkili olan kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan çeşitli şehirlere yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.
Trabzon'dan akşam saatlerinde İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'e karşılıklı yapılması planlanan bazı uçuşların da iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.
Etiketler: Trabzon Hava Durumu Meteoroloji Hava Yolu
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