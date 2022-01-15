Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir köy COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat Reşadiye'deki bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Çat köyünde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Tokat Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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