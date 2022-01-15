Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Çat köyünde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.