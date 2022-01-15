Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY iç hat uçuşlarında PCR zorunluluğunu kaldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
THY, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. HES kodu ibrazı uygulaması geçerli olacak.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından iç hat uçuşlarıyla ilgili gelişmeyi duyurdu.
Ekşi, iç hat uçuşlarında yolculardan istenen PCT testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 15, 2022
HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır.
Ekşi, HES kodu ibrazının geçerli olacağını açıkladı.
Etiketler: Son Dakika THY PCR Testi
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