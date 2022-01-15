Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir depoda 16 ton sahte deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in bir depoda 16 ton sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda farklı markalara ait 10 bin ambalaj ile imalat makineleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 16 ton sahte deterjan ve farklı markalara ait 10 bin ambalaj ile imalat makineleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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