Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Köpeğin sahibi Egemen Aslanoğlu, olayı şöyle anlattı:

''Sabah saat 06.00 gibi kalkıp iki köpeğime yemek verdim. Durmadılar, ben de parka çıkardım. Parkta saldım, oyun oynuyorlardı. Sonra ağacın arkasından biri çıktı ve silahını çıkararak köpeğime sıktı. Ben peşinden koşunca 'Gelme, seni de vururum' dedi. Yine de arkasından koştum. Zaten kamera kayıtları da var.''

Köpeğini vuran kişinin kamu görevlisi olduğunu öğrendiğini anlatan Aslanoğlu, ''Evine giderken sözde hayvanı Pitbull sanmış, korkup ateş etmiş. Öyle olsa bile bir canlıya silah sıkılması yanlış bir şey. O hayvan benim evladım gibiydi. Ne uyku uyuyabiliyorum ne bir şey yiyip içebiliyorum" diye konuştu.

Aslanoğlu, parka çıkardığı iki köpeğin de henüz bir yaşında bile olmadıklarını ve ateş eden kişiye saldırmadıklarını vurgulayarak, ''Adalete güveniyorum, bu şahıs için adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.

Egemen Aslanoğlu'nun kuzeni Ramazan Can Gümüş de ''Keş'' adındaki köpeğin yasaklı bir cins olmadığını, Boxer cinsi köpeğin annesinin 11 yıldır kendisinde olduğunu ve bugüne kadar kimseye saldırmadıklarını söyledi.

Gümüş, "Keş benim elime doğdu, yaşasa 5 gün sonra bir yaşına girecekti. Neden vuruldu, niçin vuruldu hiç bilmiyoruz. İki kardeş köpek parkta oynarken gelip birini Pitbull sanıp ateş ediyor. Hayvan saldırmamış, onun yanına gitmemiş, o kişi hayvanın yanına gelip, kuzenimin gözü önünde vurmuş" ifadelerini kullandı.

"Otizmli özel çocuğum sürekli atak geçiriyor"

Köpeği vurulan otizmli gencin annesi Kamile Gümüş ise eli silahlı kişinin bulunması için yetkilere seslendi:

"Gümüş, Egemen özel bir çocuk, olayın olduğu gün Egemen 5 ay sonra okula başlayacaktı. Maysa ve Keş isimli köpeklerimiz sayesinde Egemen sosyalleşmişti. Egemen saatinde kalkıp, nasıl davranacağını öğrenip onlarla bir eğitim almıştı. O sabah Egemen sabah evimizin önünde parka çıktığında Egemenin, “Dayı , Anne “ seslenerek kucağında keşle gelip ağzından dökülen kanları gördük. Benim özel çocuğum sürekli ellerini yıkıyor, gözlerinin yaşı durmuyor. Egemen otizmli bir çocuk sürekli atak geçiriyor. İğneleri yapılarak ilaç veriliyor. Benim çocuğum ağır bir depresyona girdi"

Üsküdar Kaymakamlığından açıklama

Öte yandan, Üsküdar Kaymakamlığı köpeğin öldürülmesi olayına ilişkin açıklama yaptı.

Fıstıklıbayır Parkı'nda Boxer cinsi bir köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

''Tespit edilen zanlı, Doğancılar Karakoluna ifade vermek üzere çağrılmıştır. Zanlı ilk ifadesinde, parktan geçtiği sırada iki köpeğin üzerine gelmesinden korktuğu için silahını ateşlediğini beyan etmiştir. Cumhuriyet Savcımız ayrıca olay esnasında tasma ve ağızlığı olmayan köpeklerin sahipleri hakkında da 'Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakmak'tan dolayı işlem başlatılması talimatını vermiştir. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamu görevlisi olan zanlı hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır."