Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın mahalle ziyaretlerinde Üçbaş Mahallesi’nden Sırma teyze, Başkan Acar’dan evinin eski olduğunu ve bakacak kimsesin olmadığı söyleyerek kendisine ev yapmasını talep etmişti.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sırma teyzenin isteğini geri çevirmeyerek talebini yerine getirdi.

Sırma teyzenin ev mutluluğu

Eski evinin yanına hemen bir prefabrik ev yapılarak Sırma teyzeye belediye ekipleri tarafından teslim edildi.

80 yaşındaki Sırma Kılıç, Kızılcahamam Üçbaş Mahallesi’nde ikamet ediyor.

Yıllar önce eşini kaybeden Sırma teyze, bir oğlunu da barajda kaybetti. 60 yıldır eski evinde kalan, yıllarca sıkıntı içerisinde ömrünü geçiren Sırma Kılıç’ı Başkan Acar 80 yaşında mutlu etti.

Belediye Başkanı'na teşekkür

Sırma teyze, belediye ekiplerine “telefonunuzla reisi arayabilir misiniz? Teşekkür edeceğim” dedi.

Sırma teyze, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile telefonla görüntülü görüşerek teşekkür etti. "Allah sizden razı olsun" dedi. Başkan Acar, tekrar bi isteği olup olmadığını sorarak "Her zaman yanındayız Sırma teyze Allah’a emanet ol" dedi.