Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Eyyüpnebi mahallesinde hayata geçirdiği "Sabır Evleri" inanç turizminde önemli bir rol oynayacak.

Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu bölgede Eyyüp Nebi Camii Külliyesi'ni ibadete hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, misafirlerin konaklama ihtiyacını karşılayacak Sabır Evleri'ni de tamamladı.

Bir süre önce TOKİ'den devralınarak yapımı tamamlanan Sabır Evleri'nde ağaçlandırma çalışması da başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından mevsim şartlarına uygun 650 adet çınar ağacı dikimi yapıldı.

Cami, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane ve otoparkların bulunduğu 45 bin metrekarelik alandaki bu 86 bağımsız konuttan öncelikle yaşlılar yararlanacak.