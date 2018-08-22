Trabzon'da şiddetli yağış ve heyelan

Trabzon'da şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Evler sular altında kaldı

Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.

Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kapanan yol ulaşıma açıldı

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın ardından ekiplerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Akçaabat-Düzköy karayolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığını anımsatan Şenel, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu, kapanan Akçaabat-Düzköy karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Trafik şu an çift yönlü olarak akışını sürdürüyor." dedi.

Şenel, heyelanlar sebebiyle ilçedeki bazı mahalle yollarının da ulaşıma kapandığını belirterek, "İlgili kurumların çalışmalarıyla yollarımız açıldı. Olası durumlara karşı da hazırlıklıyız. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve gelen ihbarları kısa sürede değerlendiriyor." diye konuştu.

Yağıştan Akçaabat, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçeleri etkilendi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentteki şiddetli yağıştan en çok Akçaabat, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinin etkilendiğini açıkladı.

Gümrükçüoğlu, sağanak dolayısıyla bazı mahallelerde su taşkını ve toprak kayması olayları yaşandığını anımsatarak, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm noktalara anında müdahale ettiğini vurguladı.

Trabzon'un ciddi şekilde sağanağa maruz kaldığını aktaran Gümrükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bazı mahallelerimizde su taşkını ve heyelan yaşandı. Kapanan tüm yollarımıza müdahale edilmiş olup gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmaktadır. Gerekli tedbirler alınmıştır."

Kaynak: AA