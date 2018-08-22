Şırnak Küpeli'de bayramlaşma ve operasyon

Şırnak Cizre Küpeli Dağı zirvesinde konuşlanan 6. Komando Tugayı'na bağlı Yağızoymak Tabur Komatanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler bir yandan bayram kutlaması yaparken, diğer yandan terörle mücadele ile ilgili günlük faaliyetlerine ara vermeden devam etti.

Şırnak, Mardin ve Siirt illerinin kesiştiği noktada bulunan ve terörle mücadelede önemli bir konuma sahip olan Yağızoymak Tabur Komutanlığı bünyesinde hakim noktalardaki 4 üs bölgesinde bayram günü, bayram namazı ve askerlerin birbirleri ile komutanları ile bayramlaşmaları ile başladı.

Daha sonra dualar eşliğinde kurban kesen askerler, aileleri ile de telefonla görüşerek bayramlaştı.

Ulaşım havadan sağlanıyor

Ulaşımı sadece helikopterle yapılan Yağızoymak Tabur Komutanlığı'ndaki askerleri ziyaret eden Yağızoymak Tabur Komutanı Piyade Yarbay Özhan Özvural, üs bölgesi ile tabur komutanlığındaki mevzilerde nöbet tutan Mehmetçik ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Mevziye gelen komutanlar, askerlere sürpriz yapıp, telefonla aileriyle görüştürdü. Mevzideki asker, Kurban bayramında her ne kadar ailelerinde uzak olsalar da şehitlerin kanı için görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bir askerin, mevzide Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' adlı şiirini okuması duygusal anlar yaşattı.

Tüm alan kontrol altında

Mardin, Şırnak ve Siirt illerinin kesiştiği noktalar gece gündüz termal kameralarla izleyen askerler, bölgenin tüm alanını kontrol altına aldıklarını ve terörist grupların geçişlerini engelleyerek onları etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Gemi Tepe üs bölgesinde görevli komutanlar, üs bölgesinde bölücü terör örgütünün harekat serbestisini tahtid etmek, ikmal yollarını kapama maksadıyla emniyetin tesis edildiğini belirterek, keşif, pusu ve yol emniyeti faaileyetlerini icra ettiklerini dile getirdi.

Komutanlar, bu faaliyetler esnasında herhangi bir tehditle karşılaştığı zaman anında cevap verildiğini söyledi.

Gemi Tepe Üs Bölgesi'nde, tank, makineli tüfekler, uçaksavar, havan, tanksavar silahlar ile gece ve gündüz görüş sistemleriyle donatıldığını, en önemlisi de bu vatan için canını seve seve feda etmeye yemin etmiş kahraman Mehmetçiklerle birlikte görevlerinin başında olduklarını aktardı.

Geçiş noktalarına tank, top, roketatar atışı

Şırnak Küpeli Dağı'nın zirvesinde bayram arası vermeden terörle mücadele faaliyetlerini devam ettiren askerler, termal kameralarla tespit edilen bazı geçiş noktalarına tank, top ve çoklu roketatarlarla ateş altına aldı.

Askerler zırhlı araç ile araziye çıkarak, üs bölgesinin çevresinde arazi arama tarama faaliyeti de gerçekleştirdi.

Askerlerin arazide gerçekleştirdiği operasyon sırasında, daha önceden teröristler tarafından araziye döşenme ihtimali bulunan patlayıcılara karşı bir askerin sırtında seyyar jamer cihazı taşıdığı görüldü.

Kaynak: DHA