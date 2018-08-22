Oteller dolunca misafirler evlerde ağırlanacak

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş ve Bitlis'teki otellerde yaşanan yoğunluk nedeniyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretçilere "evimizin kapısı açık" çağrısında bulundu.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce davetlinin katılması beklenen etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

İlçenin yanı sıra çevre illerdeki otellerde yaşanan yoğunluk nedeniyle Malazgirtliler, misafirperverlik örneği sergileyerek evlerinin kapılarını da ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Etkinlikler için Malazgirt'e gelen ve konaklama sorunu yaşayanlar için AK Parti İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı çalışma başlattı.

"Evlerimizin kapısı sonuna kadar açıktır"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla 81 ilden ilçeye ciddi sayıda ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi.

Malazgirt halkı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak ilçeye gelecek ziyaretçilerin rahat etmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kimse, 'Otel yok dışarıda kalacağız' diye endişe etmesin. Gelen bütün misafirleri evlerimizde ağırlayacağız. Evlerimizin kapısı sonuna kadar açık. Herkes buyursun gelsin Malazgirt'i görsün. Kesinlikle hiç kimse dışarıda kalmayacak. Şehir merkezi ve köyleriyle gelen misafirleri ağırlamaya hazırız. Evlerimiz onların emrindedir, buyursun gelsinler. 81 ilden Malazgirt'e gelmelerini istiyoruz, misafirimiz olsunlar. Malazgirt'in misafirperverliğini görsünler."

"Malazgirt halkının bütün evleri onların emrindedir"

Malazgirt'te konaklamak için sadece öğretmenevi ve bir otelin olduğunu belirten Kılıç, ancak kutlamalara gelecekleri rahat ettirmek için her türlü imkanı kullanacaklarını söyledi.

Kılıç, "Evlerimiz onların oteli, buyursun gelsinler. Bütün çevre illerin otelleri dolu olsa bile Malazgirt halkının bütün evleri onların emrindedir. Konaklama konusunda endişe etmesinler, buyursun gelsinler. Sultan Alparslan'ın diyarını bizzat görsünler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yıl daha güzel bir tören alanı yapıldı. İnşallah hiç kimse mağdur olmayacak" dedi.

Geçen yılki kutlamalarda da bazı misafirleri evlerinde ağırladıklarını dile getiren Kılıç, "Malazgirt halkının yarısı misafirleri evine götürdü. Misafirlerimizin emrindeyiz. Malazgirt'te başımızın üstünde yerleri var" diye konuştu.

"Misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz"

Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın da 26 Ağustos'taki etkinlikler öncesinde tüm otellerin dolduğunu söyledi.

Yöre halkının misafirperver olduğunun altını çizen Yalçın, "Gelen misafirler istediği kapıyı açabilirler. Milletimiz misafirperverdir. Malazgirt halkı gelen misafirleri dört gözle ağırlamaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle geçen sene Malazgirt tarihi milli park alanı ilan edildi. Hazırlıklarımız geçen seneye göre çok iyi" diye konuştu.

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz de 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan onur duyacaklarını vurguladı.

Tüm ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrılmaları için gayret gösterdiklerini belirten Deniz, "Oteller dolduğu için 25-26 Ağustos'ta gelen bütün misafirlerimize sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri olarak kapılarımız sonuna kadar açıktır" dedi.

Kaynak: AA