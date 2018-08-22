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Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Doğu Anadoluda 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, yağış anında ise orta kuvvette eseceği ön görülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 20, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 13, Kars'ta 11 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 23 derece olacak.

Kaynak: AA
 

Etiketler: meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi
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