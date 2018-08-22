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Terör örgütüne malzeme götürenler İHA'yla tespit edildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yaşam malzemesi götürdüğü İHA'yla tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

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Terör örgütüne malzeme götürenler İHAyla tespit edildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde iş birlikçi şahısların PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada, M.G., İ.G., O.G. ve R.G.'nin PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Kaval Dağı, Bestler-Dereler
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