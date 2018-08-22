TEM’de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kocaeli İzmit TEM Bekirdere Viyadüğü'nde sabaha karşı B.G. idaresindeki 34 GY 4300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 45 YB 9981 plakalı otomobile çarptı.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, arkada gelen 7 araç daha duramayarak kaza yapan 2 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü gözaltına alındı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan TEM’de kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde kazaya sebep olduğu tespit edilen B.G.’nin 88 promil alkollü olduğu belirlendi. B.G. yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınırken, kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA