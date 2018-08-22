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Köprüden devrilen tır yandı: 1 ölü

Sivas Koyulhisar'da köprüden devrilen tırın alev alması sonucu, araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi.

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Köprüden devrilen tır yandı: 1 ölü

İran uyruklu Mohammad Rahımıan yönetimindeki 99 D 829 plakalı demir yüklü tır, D-100 karayolu Yemişli Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri kırarak dere yatağına devrildi.

Devrilmenin etkesiyle alev alan tıra Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından tırda sıkışan sürücü Rahımıan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rahımıan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sivas, köprü, tır
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