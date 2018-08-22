Çanakkale'de ev yangını: 1 ölü 2 yaralı

Çanakkale'de iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları fark edince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen ekipler, 28 yaşındaki Ali Yumlu ve 26 yaşındaki Sümeyye Yumlu çifti ile 5 yaşındaki çocuğu Tuğba Melek Yumlu'yu alevlerin arasından çıkararak yangına müdahale etti.

Yumlu çifti ve çocuğu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tuğba Melek Yumlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA