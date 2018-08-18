Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için hazırlıklar bitmek üzere

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü Bitlis Ahlat’ta kutlanacak. Ciritten okçuluğa geleneksel Türk sporlarının bütün örneklerinin adresi Ahlat olacak.

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, “Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz çok ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Okçular Vakfı'nın gayretleriyle alanımızı, obamızı, etnospor alanlarımızın tamamı fiilen gerçekleştirmiş olduk.” dedi.

Alan Sorumlusu Selman Uzuner, kutlamalarda, atlı okçuluk, kökbörü, cirit, halk at binme alanları , ok talimhaneleri, çocuk oyun alanları, park ve bunun gibi daha birçok etkinliğin olduğunu söyledi.

125 bin metrekarelik alan ayrılan kutlamalar için yapılan çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere. Ahlat’taki kutlamalar 23 Ağustos’ta başlayacak.

Kaynak: TRT Haber