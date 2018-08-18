Lise öğrencisi matematik yeteneğiyle başarıdan başarıya koşuyor

Matematik konusundaki yeteneğiyle ulusal yarışmalarda başarılara imza atan lise öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ, ilk kez katıldığı Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

İzmir'de lise 9'uncu sınıf öğrencisi olan Çiçekdağ'ın küçük yaşta başlayan matematik sevgisi zamanla tutkuya dönüştü. Bu alandaki yeteneğinin keşfedilmesi sonrası Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel eğitim alan Çiçekdağ, bu süreçte ulusal yarışmalara katıldı.

Antalya Üniversitesi'nin düzenlediği Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda 9'uncu sınıflar kategorisinde altın madalya kazanan Çiçekdağ, Kanguru Matematik Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde ederek Tayland'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Bangkok'ta 16 ülkeden bin 400 öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda yarışan Yusuf Kağan Çiçekdağ altın madalya hak kazandı ve Türk bayrağıyla çıktığı sahnede madalyasını aldı.

Okul hayatına başladıktan sonra matematik dersini çok sevdiğini ve bu dönemde matematik olimpiyatlarıyla ilgilenen öğretmeniyle tanıştığını anlatan Çiçekdağ, 6. sınıftan itibaren matematik yarışmalarına girmeye başladığını söyledi.

"Türk bayrağıyla çıktım"

Hayatında matematiğin ayrı bir yeri olduğunu, girdiği yarışmalardan elde ettiği derecelerin kendisini daha da motive ettiğini söyleyen Çiçekdağ, hayatın her anında matematiği düşünüyor ve yarışmalar için her gün ortalama 4 saat çalışıyor.

Çiçekdağ, Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Altın madalyaya hak kazandığımı öğrendiğimde heyecanlandım. Sahneye çağırmaya başladılar, uluslararası bir yarışma olduğu için Türk bayrağıyla çıktım. Çok güzel bir his, gururlandım. Matematik bana ayrı bir zevk veriyor, bazı öğrenciler matematiği sevmez ama benim için durum başka. Güzel sorular çözdükçe mutlu oluyorum ve bu beni daha çok motive ediyor. Arkadaşlarımla matematik çalıştığımızda onlara bazen yardımcı oluyorum, bu da beni iyi hissettiriyor."

Çiçekdağ, TÜBİTAK tarafından yapılacak ikinci basamak sınavına hazırlandığını ve sınavlar sonrası Milli Takım'a girebilmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Emine Ece Güleç, Yusuf Kağan Çiçekdağ'ın merkezdeki matematik olimpiyatı gruplarından ders aldığını söyleyerek, "Asya olimpiyatlarında altın madalya alarak Türk bayrağını dalgalandırdı, bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: AA