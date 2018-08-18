Hatay'da ev kadınları kış hazırlıklarına başladı

Hatay'da ev kadınları, kışın tüketecekleri salçadan turşuya, konserveden reçele kadar çeşitli ürünleri imece usulüyle hazırlıyor.

Yaz aylarında taze ürünü uygun fiyata bulan ev kadınları, bu avantajı iyi değerlendirmek için birbirlerine destek olarak imece usulü yaptıkları çalışmalarla evlerinin eksiklerini gideriyorlar.

Kadınların en çok emek sarf ettiği alanların başında ise salça yapımı geliyor. Her gün bir evde toplanan kadınlar, temizledikleri biberleri öncelikle evlerin damlarında kurutuyor daha sonra ise özel makinelerde çekerek istedikleri kıvamı elde ediyor.

Yaptıkları üretimle evlerinin bir yıllık salça ihtiyacını karşılayan kadınlar, yardımlaşarak meşakkatli bir iş olan bu süreci kolay hale getiriyor.

Hassa'da kadınlar topladıkları incirleri de reçel yapıyor. Büyük kazanlarda kıvama gelene kadar pişirilerek kavanozlara konuluyor, tüketilecek güne kadar saklanıyor.

Bahçelerinden topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, yaptıkları konserveleri de cam kavanozlara koyarak kış aylarına kadar muhafaza ediyor.

45 yaşındaki Fadıma Kılınç, incir reçeli yapımının zor ve uğraşlı bir iş olduğunu söyledi.

Yaptıkları incir reçelinin fabrikasyon olarak üretilen reçellere göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu belirten Kılınç, şöyle devam etti:

"Sabahın erken saatlerinde bağlara giderek merdiven yardımıyla incirleri topluyoruz. Topladığımız incirleri temizleyerek makine yardımıyla parçalıyoruz. Her iki kilogram incire bir kilogram olacak şekilde şeker ilave ediyoruz. Daha sonra büyük kazanda odun ateşinde pişiriyoruz. Yaptığımız reçeller sofraları süslemenin yanı sıra pastalar üzerinde krema olarak da tercih ediliyor. Ama en önemli özelliği de yaş kaşık vurulmadığı takdirde uzun süre dayanması."

Semiha Gökçe de kış için biber salçası yaptıklarını yardımlaşarak yaptıklarını, hazırlıklarla ev ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi.

Domates ve biber salçalarının yanı sıra çeşitli ürünlerden de konserveler yaptıklarını da anlatan Neslihan Karakaya ise şöyle konuştu:

"Yıl boyunca katkısız ve doğal ürünlerle besleniyoruz. Kışlıkları hazırlarken hem yardımlaşıyoruz hem dertleşiyoruz. Bu ürünler sayesinde kışa hazır giriyoruz."

Kaynak: AA