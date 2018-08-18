Günümüzün Evliya Çelebisi yoldaşı Fiço'yla dünyayı turluyor

3 yıla 11 ülke sığdırdığı araba seyahatinde yolları ev, 1976 model klasik "Fiço" otomobilini kendine yoldaş edinen Bosna Hersekli Amar Camo, gezileriyle modern zaman "Evliya Çelebi"si olarak adlandırıyor.

Avustralya'da topoğraf olarak çalışan Bosna Hersekli Camo'nun hayatı memleketinde Eski Yugoslavya otomobili Zastava 750, namıdiğer "Fiço" almasıyla değişti.

Klasik araba tutkunu Camo, 'Halkın arabası' olarak da tanınan Fiço'yu kısa sürede kendi elleriyle tamir ederek yollara hazırladı. Arabasına adeta aşık olan Camo, Bosna Hersek içinde yapmaya başladığı gezilerinin rotasını yurt dışına çevirmeye karar verdi.

Camo, Yeşil Fiçosu ile ilk uluslararası seyahatini Bosna Hersek'ten İtalya'ya gerçekleştirdi. Bu gezi onun için bir dönüm noktası oldu. Klasik arabasının güzelliği ve yolların heyecan dolu dünyası onu "modern zaman Evliya Çelebisi"ne dönüştürdü.

"Ficacrew" (Fiço Tayfası) adını verdiği yolculuklarını bazen arkadaşları bazen de farklı ülkelerde buluştuğu dostlarıyla gerçekleştiren Camo, bugüne kadar Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'ye seyahatler yaptı.

Yolculuk sırasında sıkça bozulan arabasını kendi tamir eden Camo, konaklamayı ise çadırında, doğanın içinde yapıyor.

Otomobiliyle gittiği yerlerin fotoğraf ve videolarını da çeken gezgin, seyahatlerini bu şekilde sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşıyor.

Amar Camo, halk dilinde Fiço olarak tanınan Zastava 750'yi sadece klasik bir araba olduğu için aldığını, öncesinde bir seyahat niyeti bulunmadığını belirterek, Bosna Hersek'te Fiço ile ilgili herkesin bir hatırası bulunduğunu, arabayı görenlerin adeta tarihte bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Fiço ile İstanbul'a giderek unutulmaz bir yolculuk yaşadıklarını anlatan Camo, "İstanbul sokaklarında sürerken bir gün önümüze geçtiler. Arkadaş diyerek bizi durdurdular. Sonra bize iki saat çay içirdiler, hediye verdiler. Harika bir şeydi" diye konuştu.

İnstagram'da "Ficacrew" adında bir sayfa açtığını ve oradan yolculukla ilgili paylaşımlar yapan Camo, Bosna Hersek içinde sıkça gezdiği için ülkenin tanıtımı adına da bu sayfanın güzel bir araç olduğunu söyledi.

Camo, önümüzdeki hafta uzun sürecek bir Kuzey Afrika gezisine hazırlandığını belirterek, "İtalya'dan Tunus'a geçeceğiz. Oradan Cezayir ve Fas'a gideceğiz. Daha sonra Fas'tan İspanya'ya geçiş yapacağız. Avrupa üzerinden de Bosna Hersek'e geri geleceğiz" dedi.

Kaynak: AA