Akdeniz ve Ege'de 'zeytin sineği' sıkıntısı

Bu yıl Akdeniz'den Ege'ye üretim alanlarının önemli bölümünde zeytin ağaçlarının erken çiçek açmasıyla 'zeytin sineği' olarak bilinen zararlı ortaya çıktı.

Antalya Ticaret Borsası 5'inci Grup Zeytincilik Meslek Komitesi Üyesi ve zeytin üreticisi Zafer Tan, bu yıl zeytin üretiminde zeytin sineği sıkıntısı yaşandığını anlattı.

"Ürünler dökülmeye başladı"

Zafer Tan, Ege'den Akdeniz'e zeytin üretim alanlarında yüzde 10'dan başlayıp yüzde 60'a varan oranlarda etkili olduğunu söyledi. Zeytin sineğinin bıraktığı yumurtaların meyvenin içinde kurtçuk oluşturması nedeniyle ürünlerin dökülmeye başladığını açıkladı.

Üreticilerin bu sinekle ilgili mayıs ayında önlem alması gerekirken geç kalındığını belirten Tan, “Zeytin sineği problemi, Türkiye genelinde her tarafta var. Biyolojik mücadele veya kimyasalla çözülmesi lazım. Bu saatten sonra yapılacak ilaçlama ile kalan yumurtalar öldürülebilir ve yeni oluşumları keser" dedi.

Zafer Tan, “Kurtçuk meyve özünden besleniyor. Meyve besin alamadığı için dökülüyor. Dökülmese dahi kaliteli zeytinyağı üretme olasılığı düşüyor. Bununla ilgili normalde sarı sinek tuzakları var. Ayrıca birkaç kaşık diamonyum fosfat, yani dap gübresini yarım litre suyla karıştırıp her ağaca iki adet assınlar ve şişenin etrafında delikler oluştursunlar. Bu sinekleri onun içine hapsetmek veya kimyasal ilaçlamak lazım" diye konuştu.

"Kalanları kurtarmak için ilaçlamak lazım"

Zeytin sineği sorununun iklimin yumuşak geçmesinden kaynaklandığını söyleyen Zafer Tan şunlardan bahsetti:

"Ürün normalde her yıl sahil dediğimiz denize sıfır bandında nisan başında çiçek açardı. Bu yıl 10 Mart'ta zeytinler çiçek açtı. 20 gün önce meyveye dönüştü. Soğuk olmadığından bu haşereler erken uyandı ve bitkiye zarar verdi. Bu sıkıntı Ege, Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de, her tarafta var. Hasada 1 ay- 45 gün kaldı ve kalanları kurtarmak için ilaçlamak lazım."

Zamanında ilaçlama yapanlarda zararlının görülme oranının yüzde 10'la 30 arasındayken, ilaçlamayı geciktirenlerde yüzde 60'a kadar çıktığını anlatan Tan, “Bizim çiftçimiz doğru düzgün ilaçlama yapmadığı için her gün en az 10-15 şikayet geliyor. Bazı bölgelerde yüzde 60'a varan zarar var. Özellikle Gazipaşa-Alanya bölgesinde korkunç bir dökülme var" diye konuştu.

Zafer Tan, kurtlu zeytin olduğunda sızma zeytinyağı çıkmayacağını, dolayısıyla zeytinyağı kalitesini de olumsuz etkileyeceğini söyleyerek şunları konuştu:

“Kaliteli zeytinyağı için meyvenin kalitesinin de yüksek olması lazım. Bu yılki sorun nedeniyle dökülen zeytinleri vatandaş yerden toplayacak ve o kurtlu zeytinlerin asidik değerleri de yüksek çıkacak."

Kaynak: DHA